Lorenzo Baglioni in “Canzoni a colori” il 16 febbraio al Teatro Dehon di Bologna

Al Teatro Dehon di Bologna Venerdì 16 febbraio 2024 ore 21.00 andrà in scena “Canzoni a colori“, il nuovo spettacolo di Lorenzo Baglioni.

Il professore/cantautore che si è fatto conoscere al pubblico per le sue canzoni didattiche, come “Il Congiuntivo” con cui ha partecipato al Festival di Sanremo, o per quelle legate a tematiche sociali, come “L’Arome Secco Sè”, presenta uno spettacolo in cui si muove con naturalezza tra alcuni dei suoi maggiori successi (più una serie di pezzi mai eseguiti live e alcuni inediti), monologhi e interazioni col pubblico.

Nuovo negli arrangiamenti e nuovo nella scelta dei pezzi, pur rimanendo fedele allo stile di Baglioni, Canzoni a Colori è un concerto-spettacolo dove si ride, si piange, si riflette e da cui, alla fine di un viaggio sorprendente e inaspettato, si esce arricchiti.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 www.teatrodehon.it