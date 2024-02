Lella Costa ed Elia Schilton con “Le nostre anime di notte” al Teatro del Popolo di Concordia

La coppia di attori formata da Lella Costa ed Elia Schilton, diretti da Serena Sinigaglia, mercoledì 14 febbraio porta sul palcoscenico del Teatro del Popolo lo spettacolo “Le nostre anime di notte”. Una vicenda romantica e comica, com’è la vita, tratta dal romanzo di Kent Haruf, uno dei grandi protagonisti della letteratura americana contemporanea. È la storia dolce e coraggiosa di un uomo e di una donna che, in età avanzata, si innamorano e riescono a condividere vita, sogni e speranze. Due attori magnifici che riescono a trasportare il pubblico all’interno di una storia lieve, sussurrata nella notte, dove non c’è bisogno di urla, violenza o arroganza per far sentire la propria voce.

Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante. Dal momento che, dopo la scomparsa del marito, ha delle difficoltà ad addormentarsi da sola, invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme. Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Ma la società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico.

