Guastalla, Ponte sul Po: mercoledì previste interruzioni

La Provincia di Reggio Emilia informa che mercoledì 14 febbraio sul ponte sul Po tra Guastalla e Dosolo dovranno essere eseguiti alcuni rilievi topografici sul piano viabile per verificare il corretto comportamento statico delle travi, sottoposte ad un intervento di tesatura nell’ambito degli importanti lavori di manutenzione realizzati nei mesi scorsi. Per garantire la regolare esecuzione delle attività – nonché la sicurezza degli operatori e degli automobilisti – tra le 9 e le 16 sarà necessario effettuare alcune interruzioni del transito in entrambi i sensi di marcia. Le interruzioni avranno carattere non continuativo e saranno di breve durata (circa 15 minuti).