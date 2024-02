Controlli antidroga dei Carabinieri nel centro di Modena. Denunciati due minorenni

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, in servizio di pattugliamento del centro città, hanno proceduto al controllo di due minori stranieri non accompagnati, entrambi 17enni, che alla vista dei militari assumevano un atteggiamento sospetto.

Sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso di circa 50 grammi di hascisc pronto per essere spacciato ai consumatori locali, nonché della somma di euro 100 ritenuta provento dell’illecita attività appena attuata.

Gli interessati venivano così accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito e successivamente denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Droga e contanti venivano sottoposti a sequestro.