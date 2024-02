Barbara Galaverna nuova presidente Lapam Confartigianato Novi

È Barbara Galaverna, socia assieme al marito di una impresa che opera nel settore della produzione di maglieria con sede a Novi di Modena, la nuova presidente Lapam Confartigianato di Novi.

«Assumo questo incarico con grande responsabilità e senso del dovere – commenta la neo presidente Lapam Confartigianato di Novi Galaverna –. Conosco bene il contesto locale, lavorando in un’azienda dell’area da diverso tempo, e questo mi permette di comprendere le dinamiche di un territorio che riserva diverse opportunità in termini occupazionali e di capacità imprenditoriale. Come presidente dell’associazione per il territorio locale mi impegnerò affinché possa svilupparsi e crescere sempre di più la capillarità della realtà Lapam Confartigianato a Novi, collaborando con gli altri enti per un avanzamento di tutta la collettività».