Campegine: furto in bar, indagini dei carabinieri

Poco prima delle 2.00 di oggi 10 febbraio 2024 i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto, su input dell’operatore in servizio al 112, curavano il primo intervento in Via Val d’Enza del comune di Campegine dove era stato perpetrato un furto all’interno di un bar ricadente all’interno dell’area di un distributore di benzina.

Giunti sul posto i Carabinieri avevano modo di accertare che ignoti ladri, poco prima, dopo aver forzato la porta d’accesso penetravano all’interno dei locali che ospitano il bar asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, danaro in contante, varie stecche di sigarette e numerosi tagliando della lotteria istantanea gratta e vinci. Tra danni cagionati per il compimento del furto e refurtiva sottratta il danno è ancora in corso di esatta quantificazione.

Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto competenti per territorio e che hanno curato il primo intervento, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.