Gruppo di lettura al Bla lunedì 12 febbraio con il libro “La scimmia dell’assassino”

Tuta da lavoro e chiave inglese, Sally Jones è il miglior macchinista al mondo: una gorilla molto speciale che non parla, ma legge, scrive e capisce sempre quel che accade intorno a lei. Inizia dalle pagine del romanzo di Jakob Wegelius “La scimmia dell’assassino” l’appuntamento con il Gruppo di lettura del BLA in programma per lunedì 12 febbraio alle ore 21, a Fiorano Modenese.

Gli incontri con la comunità di lettori, molto apprezzati, si tengono al BLA, ludoteca ludoteca archivio di Fiorano Modenese (via Silvio Pellico n. 9), e sono moderati da Alice Torreggiani, laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzata in promozione della lettura e letteratura per ragazzi.

Non è necessario aver letto il libro, che di volta in volta si suggerisce, per partecipare, è sufficiente portare con sé la propria passione per la letteratura, il desiderio di ascoltare o confrontarsi con gli altri e conoscere persone nuove attraverso i libri.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca del Comune di Fiorano Modenese (tel 0536 833403 email: biblioteca@fiorano.it).