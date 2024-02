Garisenda, prosegue il posizionamento dei container

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza della Garisenda. Dopo il posizionamento del primo livello di container e i lavori propedeutici all’aggancio tra primo e secondo livello, nelle prossime due settimane verrà concluso il montaggio del secondo livello di container.

In alcune fasi delle lavorazioni, per periodi di circa 10-15 minuti, ci sarà il divieto di passaggio pedonale nel tratto interessato (davanti alla libreria Feltrinelli). I pedoni verranno deviati in Galleria Acquaderni. Sul posto ci saranno movieri e polizia locale per fornire indicazioni.

Successivamente verranno montate anche le reti paramassi sul lato della torre Asinelli e della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano.