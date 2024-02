Don Maurizio, un emiliano in Amazzonia: domenica 11 febbraio la prima del documentario a Maranello

È tutto pronto per la presentazione del documentario “Don Maurizio – Un emiliano in Amazzonia”, corto di circa 30 minuti realizzato dal Comune di Maranello in Brasile al seguito di Don Maurizio Setti, storico parroco modenese, missionario in Sudamerica da oltre 25 anni. Il giorno della ‘prima’ sarà domenica 11 febbraio alle ore 12, presso la Sala Polivalente Scaramelli in via Alfredo Dino Ferrari a Maranello. Il documentario ripercorre la vita di Don Maurizio, dalla genesi della sua vocazione missionaria fino al contatto con le popolazioni indigene d’Amazzonia, in un viaggio per immagini tra le sue radici e la nuova vita in una delle zone meno accessibili del pianeta.

Nell’occasione, dopo la proiezione alla presenza del sindaco di Maranello Luigi Zironi e dell’assessora allo sport Mariaelena Mililli, che ha partecipato attivamente alla spedizione in Brasile e alla realizzazione del documentario, si terrà anche un pranzo solidale italo-brasiliano per sostenere i progetti Uisp in Brasile: in particolare i fondi raccolti serviranno ad aiutare il centro disabili di Sao Gabriel da Cachoeira, la cittadina del Rio Negro presso cui opera Don Maurizio, e i bambini del quartiere Vila Mimosa a Rio de Janeiro, dove sarà riattivata una scuola di arti marziali.

Presenti all’evento anche i vertici di Uisp Modena, con la presidente Vera Tavoni, e di Uisp Modena Solidarietà, col presidente Paolo Belluzzi anch’egli di ritorno dal Brasile, le due realtà che hanno affiancato il Comune di Maranello nella realizzazione del corto: verranno appunto presentati il progetto su Don Maurizio, nato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e della sua Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo, e le attività di solidarietà internazionale che fanno capo alla onlus di Uisp.