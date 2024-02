A Mirandola ha preso il via il “Laboratorio di Ciclofficina”

Ha ufficialmente preso il via il “Laboratorio di Ciclofficina”: un’iniziativa, promossa e realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’officina cittadina Codibike”, pensata per promuovere la cura e l’utilizzo consapevole della bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile, sociale e divertente. Questo laboratorio offre ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi a questo mezzo e di apprendere le competenze necessarie per manutenerlo e conservarlo in buono stato.

Gli obiettivi del laboratorio sono molteplici e ambiziosi: prima di tutto promuovere la bicicletta quale mezzo ideale per gli spostamenti casa-scuola, incoraggiando una modalità di trasporto che è sia ecologica che salutare. Oltre a ciò si intende fornire agli studenti strumenti e le conoscenze necessarie per eseguire autonomamente la manutenzione della propria bicicletta, consentendo loro di acquisire un maggiore senso di responsabilità e autonomia. Altro obiettivo importante è quello di sensibilizzare i partecipanti relativamente ai danni provocati dall’inquinamento atmosferico, sia sulla salute umana che sull’ambiente circostante. Ridurre la concentrazione di polveri sottili nelle vicinanze delle scuole è un passo cruciale per garantire un ambiente più salubre per tutti.

“Attraverso l’adozione di pratiche di mobilità sostenibile, come ad esempio l’utilizzo della bicicletta, l’Amministrazione punta a rendere gli spostamenti casa-scuola più “eco-friendly”, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra – commenta l’Assessore Fabrizio Gandolfi – Inoltre, il laboratorio si propone di aumentare la sicurezza davanti alle scuole, incoraggiando l’uso della bicicletta e fornendo agli studenti le competenze necessarie per una guida sicura e responsabile. Guidati dai meccanici esperti di Codibike, le dieci classi delle scuole medie “Montanari” e le due classi del Liceo Pico Luosi aderiscono con entusiasmo a questo laboratorio pratico di ciclofficina, dove potranno imparare tecniche e trucchi per mantenere le loro biciclette in ottimo stato di funzionamento”.