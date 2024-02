Sabato a Carpi cerimonia per il “Giorno del Ricordo”

Posdomani, sabato 10 febbraio, è il “Giorno del Ricordo”, istituito vent’anni fa in memoria di tutti i martiri delle foibe e degli Istriani, Fiumani, Dalmati.

L’Amministrazione comunale celebra la ricorrenza con una cerimonia in programma nel parco “Martiri delle Foibe “, in via Baden Powell, che avrà inizio alle 14:30.

Questo il programma: benedizione del monumento nel impartita da don Riccardo Paltrinieri; deposizione di una corona d’alloro; Lettura della “preghiera dell’infoibato”; Intervento del generale Giampaolo Pani, Presidente del Comitato Provinciale di Modena dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD); saluto istituzionale del Sindaco Alberto Bellelli. L’iniziativa sarà accompagnata dal corpo bandistico “Città di Carpi”.