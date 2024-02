Reggio Emilia: l’incendio di un furgone coinvolge anche due auto

Ieri sera poco prima delle 21:00, in via Marchi a Reggio Emilia, l’incendio di un furgone ha coinvolto anche due autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Le cause che hanno innescato l’incendio sono in corso di accertamento. Intervenuti i Vigili del fuoco con tre mezzi. Sul posto anche la Polizia di Stato.