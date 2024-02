Il SAER soccorre due giovani escursionisti toscani sul monte Giovo

I tecnici della stazione monte Cimone del SAER, nel pomeriggio di oggi hanno soccorso due giovani escursionisti poco più che ventenni di Poggio a Caiano (Prato) che in giornata avevano smarrito il sentiero sul monte Giovo.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, stazione monte Cimone, è stato attivato intorno alle 14:30 per una coppia di amici che, a causa della scarsa visibilità data dal maltempo, avevano perso il sentiero 525 che da Lago Santo Modenese porta alla vetta del monte Giovo. Non riuscendo più ad orientarsi i due hanno chiesto aiuto e così si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti i tecnici della stazione monte Cimone del SAER e quelli della Guardia di Finanza che, grazie alle coordinate ricevute, sono riusciti a raggiungere via terra i dispersi.

I due ragazzi, fortunatamente privi di problematiche sanitarie, sono stati riaccompagnati in sicurezza alle proprie auto. Anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha svolto un tentativo di avvicinamento agli escursionisti, ma a causa della scarsa visibilità e del forte vento ha dovuto fare rientro.