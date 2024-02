Duplice arresto della Polizia di Stato di Bologna per cessione e detenzione di stupefacenti

La Polizia di Stato di Bologna, nella giornata di ieri 7 febbraio, ha arrestato due marocchini per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. In particolare, gli agenti a seguito di una segnalazione di spaccio nei pressi del mercato S. Viola, procedevano ad effettuare un servizio di osservazione e pedinamento di un noto soggetto marocchino 17enne. Gli agenti notavano che quest’ultimo incontrava un altro soggetto con il quale effettuava un evidente scambio di sostanza stupefacente in cambio di alcune banconote. I due soggetti venivano poi seguiti a vista sino ad un bar dove li attendeva, seduto ad un tavolino, un altro marocchino 34enne, già sospettato di far parte di attività illecite legate allo smercio di sostanze stupefacenti.

Gli operatori decidevano di intervenire, sottoponendo quindi i tre soggetti a perquisizione personale, la quale dava esito positivo. Venivano infatti rinvenuti a carico dell’acquirente 2 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, a carico del venditore 41,90 euro, mentre a carico del marocchino che si trovava al bar un mazzo di chiavi e alcuni documenti intestati a terzi, dei quali non giustificava il possesso. Veniva quindi estesa la perquisizione al locale indicato come sua abitazione, dove venivano trovati e sequestrati 14 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, circa 13 mila euro e un quaderno chiaramente riconducibile ad attività di spaccio.

Innanzi a tale evidenza lo spacciatore marocchino 34enne e il venditore 17enne venivano tratti in arresto rispettivamente per detenzione e cessione di sostanza stupefacente.