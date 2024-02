Carnevale a Sassuolo: modifiche alla viabilità

Si svolgerà martedì prossimo, 13 febbraio a partire dalle ore 15 in occasione del Martedì Grasso, la festa di carnevale in Piazza Garibaldi, in collaborazione con il Comitato Commercianti e Pro Loco Sassuolo.

Ci sarà Mago Blu con uno spettacolo di illusionismo e musica, uno stand con le golose frappe di Forum UTE e la sfilata in maschera degli alunni della Scuola G. Pascoli.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, attraverso l’ordinanza n°36 dell’8 Febbraio a firma della Comandante della Polizia Locale Rossana Prandi in pubblicazione all’Albo Pretorio, la viabilità e la sosta nelle zone del centro subiranno alcune modifiche.

In particolare:

piazza Garibaldi, via Battisti, via Mazzini (nel tratto compreso tra via Farosi e piazza Garibaldi): divieto transito e sosta/fermata dalle ore 14 alle ore 24 di Martedì 13 Febbraio, salvo addetti dislocazione strutture pertinenti all’evento e, limitatamente al transito, per commercianti/residenti area evento fino alle ore 16 e dalle ore 18 alle ore 19.

In via Giovanni 23° ( nel tratto tra Oratorio Don Bosco e via Menotti) ed in via Menotti (tratto compreso tra via Giovanni 23° e p.zza Garibaldi): dalle ore 16,30 alle 17,30 del 13 febbraio saranno presenti interruzioni temporanee della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio in sicurezza del corteo in maschera di carnevale; debitamente scortato da operatori PL e/o VOS.