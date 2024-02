Al via domenica la 53° edizione del Carnevale dei ragazzi di Piumazzo

E’ tutto pronto per dare il via alle 53esima edizione del Carnevale dei ragazzi di Piumazzo, che quest’anno si terrà nelle domeniche 11 e 18 febbraio. Gli appuntamenti prenderanno il via dalle 14.15 con musica, sfilate di carri, stand gastronomici e giochi a premi, che garantiranno tanto divertimento per i più giovani, ma anche per gli adulti.

Quella del Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo è una tradizione consolidata che dal 1970, anno della prima edizione, anima ogni anno le vie della frazione con la presentazione delle società del Carnevale e i loro carri. La manifestazione, come sempre a ingresso gratuito, è organizzata dal Comitato del Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo, con il patrocinio della Città di Castelfranco Emilia e il sostegno di diversi sponsor.

“Anche quest’anno non possiamo che supportare come Amministrazione questo immancabile appuntamento di festa e comunità, rigorosamente gratuito e dedicato a cittadini e cittadine di ogni fascia d’età, che da oltre mezzo secolo accompagna il nostro territorio, ma che richiama un sempre crescente interesse anche da fuori. Come sempre l’iniziativa si snoderà in due giornate, che ci permetterranno di ammirare le ultime splendide creazioni delle società del Carnevale di Piumazzo e di passare qualche momento in compagnia all’insegna del divertimento e della spensieratezza – commenta il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano.

L’animazione quest’anno sarà affidata a Sonny di Radiostella con l’accompagnamento della musica di Dj El Rumbero e la sfilata delle società del carnevale con i loro carri allegorici a tema: la banda di Mat & trampolai con “I mat di S. Patrizio”, la Fiacca con “Work in progress…”, Chi Divers con “El ToRrazzo”, i Sdaz con “Fiesta Mexican”, Fuori dai Guai con “Ghostbusters”, la Parrocchia di Calcara con “100 anni Disney”, gli Intoccabili con “Coriandoli in festa”, Turrini Franco con “Sorpresa di Carnevale”, Rio Gamberi con “Madagascar” e Voglia di Arare con “Landini Story”. Parteciperanno anche i gruppi a piedi dei 3p Junior a tema “i Vichingi” e i Bears Brothers a tema “Sanremazzo 2024”.

“Siamo arrivati alla 53esima edizione, la 40° alla quale partecipo personalmente; sarà come sempre una sfilata bellissima, meteo permettendo, grazie all’impegno delle società storiche che anche quest’anno si sono prodigate nell’allestire magnifici carri. Mi soffermo in particolare sulla società “La Fiacca”, la più longeva, che quest’anno ha provato a superarsi nell’allestimento del proprio carro. Vi aspettiamo numerosi alle sfilate per condividere tutte le nuove creazioni e dare la possibilità a bambini e bambine di divertirsi in compagnia” – aggiunge il presidente del Comitato del Carnevale di Piumazzo, Generoso Facenda.

“Come ogni anno dietro alla realizzazione delle giornate del Carnevale di Piumazzo c’è il grande lavoro di tanti volontari, ma anche del personale che sarà deputato a mantenere la sicurezza in ogni fase delle iniziative. Per questo è doveroso ancora una volta un grande ringraziamento a tutti loro, così come ai commercianti del territorio, che credono nella manifestazione e hanno garantito il proprio sostegno” – conclude l’Assessora alla Promozione del territorio Silvia Cantoni.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato alle domeniche successive.