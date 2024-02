A14 Bologna-Taranto: chiuso per una notte il tratto Bologna San Lazzaro-allacciamento A13

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante, dalle 22:00 di domenica 11 alle 6:00 di lunedì 12 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso la A1 Milano-Napoli, con conseguente chiusura della stazione di Bologna Fiera, in entrata verso la A1 e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio; per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Fiera: Bologna Arcoveggio, sulla A13.