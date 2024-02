A teatro con Iren: i Centri Sociali reggiani ospiti per l’opera Anna Bolena al Teatro Valli

Il Gruppo Iren ospita al Teatro Valli di Reggio Emilia oltre cento soce e soci dei Centri Sociali reggiani per offrire loro un momento di svago assistendo a due delle date reggiane dell’opera Anna Bolena di Gaetano Donizetti il 9 e 11 febbraio. Iren, socio fondatore della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, è da sempre attenta al territorio in cui opera in ottica di restituzione e di sostegno alla comunità e alle attività culturali e artistiche.

Anna Bolena rappresenta una delle vette più alte della produzione operistica di Donizetti e dell’opera romantica in generale. L’opera, che aveva debuttato nel 1830, dopo un successo iniziale, era gradualmente uscita dal repertorio fino a quando, nel 1957 al Teatro alla Scala, Maria Callas le aveva regalato una vera e propria seconda vita grazie ad una memorabile interpretazione con la regia di Luchino Visconti.

Nell’allestimento che andrà in scena al Teatro Valli, Anna è il vero fulcro drammatico di tutta l’opera, personaggio dotato di grandissima forza espressiva. Una caratteristica che, assieme alla precisione psicologica dei personaggi, alla capacità drammatica dei duetti, rendono quest’opera quasi unica.