Sassuolo-Galatasaray inaugurerà la Viareggio Cup. Premio CGC a Palmieri

Presentata nei giorni scorsi la 74ª Viareggio Cup: sarà il Sassuolo, campione uscente, ad aprire il torneo nella gara inaugurale contro i turchi del Galatasaray, match in programma lunedì 12 febbraio alle ore 15 presso lo stadio “Ferracci” di Torre del Lago.

Sempre lunedì 12 febbraio, in serata, si terrà anche la tradizionale cena di gala, presso il Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago, con la consegna di una serie di premi a personaggi del panorama sportivo nazionale e locale. Fra i premiati ci sarà anche il Responsabile del Settore Giovanile del Sassuolo Calcio Francesco Palmieri che riceverà il 18° “Centro Giovani Calciatori”, per la sua vicinanza dimostrata alla manifestazione in tutti questi anni.

Alla 74ª Viareggio Cup parteciperanno 24 squadre (9 italiane e 15 straniere) della categoria under 18, divise in sei gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6). Accederanno agli ottavi le prime due di ciascun girone più le due migliori terze di ciascun gruppo.

Noto anche il calendario con le relative località: il Sassuolo, inserito nel Gruppo A Girone 1, dopo la gara inaugurale contro il Galatasaray, tornerà in campo mercoledì 14 febbraio alle ore 15 a Capezzano Pianore (LU) contro gli statunitensi del Westchester United e venerdì 16 febbraio sempre alle ore 15 a Lerici contro i senegalesi del Sahel Atlantic.