Sabato al Teatro Dehon di Bologna Dondarini e Dalfiume “Insieme per sbaglio”

Dopo il successo dello scorso anno, il duo comico Marco Dondarini e Davide Dalfiume torna al Teatro Dehon di Bologna Sabato 10 Febbraio ore 21 con lo spettacolo che li ha consacrati: “Insieme per sbaglio” il loro cavallo di battaglia, l’esilarante punto di arrivo di un percorso artistico iniziato sui palchi di Zelig ed approdato anche a Eccezionale Veramente su La7.

Come suggerisce il titolo dello spettacolo, il duo è nato esattamente per sbaglio: i due, infatti, si sono ritrovati insieme sul palco del laboratorio Zelig per un errore di scaletta e hanno iniziato a improvvisare, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Gli autori, intuendone le potenzialità, li hanno voluti per la trasmissione televisiva Zelig 1 e da quel momento i due non si sono più fermati.

Due stili artistici differenti che si incontrano in un mix comico esplosivo e portano in scena un’alchimia di linguaggi inedita e inaspettata in cui i ruoli di spalla e comico si confondono di continuo.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 www.teatrodehon.it