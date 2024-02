Noicontrolemafie, domani doppio appuntamento con Badolati

Doppio appuntamento domani, giovedì, con il giornalista Arcangelo Badolati a Noicontrolemafie, il Festival della legalità promosso dalla Provincia insieme ai Comuni reggiani e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, in preparazione della tradizionale settimana clou, che in questa XIII edizione si terrà dall’8 al 12 aprile.

Badolati – che è autore di numerosi saggi sulle devianze criminali e i misteri calabresi, ha seguito, negli ultimi venti anni, i più importanti processi celebrati in Calabria ed è componente del Centro di documentazione e ricerca sul fenomeno mafioso dell’Università della Calabria – incontrerà domani mattina alle 11.30 gli studenti del Pascal al polo scolastico di via Makallé. In serata (ore 21, Palazzo Bentivoglio) sarà invece a Gualtieri dove, dopo il saluto del sindaco Renzo Bergamini, dialogherà con il giornalista di Radio Bruno Pierluigi Senatore sul tema “La ‘ndrangheta, feroce criminalità in continua evoluzione”. In entrambi gli incontri, Badolati parlerà anche del suo saggio “Santisti & ‘ndrine: narcos, massoni deviati e killer a contratto”.