Nel week end, al Teatro Asioli di Correggio, Silvio Orlando in ‘Ciarlatani’

Sabato 10 (ore 20.30) e domenica 11 febbraio (ore 17), per la stagione di prosa del Teatro Asioli di Correggio, sarà di scena Silvio Orlando, protagonista della commedia Ciarlatani di Pablo Remón, pluripremiato scrittore di teatro e cinema spagnolo, qui anche regista. Accanto a Orlando – in questa co-produzione de Il Cardellino, Festival di Spoleto e Teatro di Roma – sono sul palco Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi.

Domenica 11 febbraio, alle ore 11, Silvio Orlando incontra il pubblico nella sala conferenze del Palazzo dei Principi (Corso Cavour 7, Correggio, a fianco del Teatro Asioli, ingresso libero).

Quattro attori viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi per mettere in scena una comicissima satira sul mondo dello spettacolo che è anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione. Una divertente polifonia di personaggini ora feroci ora surreali (produttori cocainomani, sceneggiatori plagiari, attori underground incomprensibili per primi a sé stessi, attrici invecchiate di chilometriche soap…), spesso irresistibilmente ridicoli, circonda le vicende di un’attrice di teatro la cui carriera è in fase di stallo, di un regista affermato di film commerciali che sta per iniziare una grande produzione internazionale e di un regista cult degli anni ’80 isolato dal mondo, in un continuo montaggio alternato che compone il racconto, impietoso ed esilarante assieme, di manie, storture, fasulle ambizioni e ideali frustrati dell’impostore per antonomasia: l’uomo (la donna) di spettacolo.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: biglietteria@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it