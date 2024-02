Il sindaco di Mirandola Alberto Greco concluderà la propria esperienza di governo con l’attuale mandato

Nella conferenza stampa indetta nella mattinata di oggi, il Sindaco Alberto Greco ha comunicato ufficialmente la non disponibilità alla personale ricandidatura per un eventuale secondo mandato e contestualmente ha designato la Vice Sindaco Letizia Budri quale successore ideale. Il primo cittadino, non senza emozione, ha rivendicato i punti del programma realizzati e completati dalla Giunta da egli presieduta.

“Cinque anni fa siamo stati chiamati a governare la nostra Mirandola da una comunità che ardeva dal desiderio e dalla necessità di cambiare e rinnovare – ha aperto con orgoglio il proprio intervento il Sindaco Greco – Ritengo sia arrivato il momento di dedicarmi agli affetti e per questa ragione rinuncio a candidarmi per un eventuale secondo mandato.

“Serve una prospettiva di almeno altri 10 anni per proseguire tutti i progetti varati dalla mia Amministrazione. Un percorso che necessita molte energie e capacità e per questo motivo ritengo che il profilo più adatto sia incarnato dall’attuale Vice Sindaco Letizia Budri. Auspico che l’affetto e la convergenza che hanno permesso al sottoscritto di vincere le passate elezioni, possano essere dirottati – e ho buoni motivi per pensare che così sarà – sulla mia attuale Vice Sindaco”.