Castelnovo Sotto: prima con l’auto sul piede, poi un pugno in faccia al vicino. Denunciato

A seguito di un diverbio nato per futili motivi, legato a questioni condominiali, il presunto aggressore, un uomo di 53 anni che stava effettuando una manovra di parcheggio, è salito con una ruota dell’auto sul piede del vicino, per poi scendere e colpirlo al volto con un pugno. La vittima, un anziano 80enne, recatosi subito presso il pronto soccorso di Montecchio Emilia per le cure del caso, veniva dimesso dal personale medico con una prognosi di 7 giorni. Successivamente si recava presso i carabinieri per denunciare il grave episodio occorsogli.

Il fatto è accaduto il 18 novembre scorso quando la vittima si trovava nel cortile condominiale, mentre il presunto aggressore stava parcheggiando l’auto. Tra i due, che già covavano rancori a seguito di dissidi condominiali, è nato un acceso diverbio, probabilmente legato alla contesa del parcheggio. Formalizzata la denuncia i Carabinieri della Stazione di Castelnovo di Sotto, a seguito di indagini e a concordi dichiarazioni testimoniali, hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia con l’accusa di lesioni personali un uomo di 53 anni, residente in un comune della bassa reggiana.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.