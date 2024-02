Terzo successo consecutivo per la Pallanuoto Reggiana

Prosegue alla grande il Campionato maschile regionale di serie C per la Pallanuoto Reggiana che sabato scorso, 3 febbraio, ha centrato il terzo successo consecutivo, sconfiggendo il Trento 21 a 10. La partita, che si è svolta nella piscina di casa, in via Melato 2, ha visto tante interruzioni di gioco e colpi proibiti in un match da cardiopalma.

Il primo tempo si configura subito difficile, con una brutta partenza per i ragazzi granata e un vantaggio di 2 a 0 per gli ospiti, per poi recuperare e concludersi sul 3-3. Dal secondo tempo la musica cambia, con i granata che prendono in mano il controllo della partita, non cedendo di un centimetro al pesante gioco di Trento. La seconda frazione termina con la Reggiana in vantaggio 9-6 e la terza 13-8. Nell’ultimo quarto l’inizio è in salita, poi la squadra granata trova fluidità e continuità offensiva e riesce a dilagare, segnando 8 gol, di cui 5 consecutivi alla fine, negli ultimi tre minuti, e subendone solo 2. La partita si chiude con la vittoria della Reggiana 21 a 10.

Prestazione sugli scudi del centroboa Lorenzo Bussei, che domina in lungo e in largo, mettendo a segno ben 6 reti, e di Montante, autore di 4 reti. Marcatori: Bussei (6), Montante (4), Righetti (3), Curti (2), Roldan (2), Magnani S. (1), Borsari (1), Algeri (1), Ruini (1).

“Dovevamo vincere e l’abbiamo fatto – commenta il tecnico, Filippo Franceschetti -. Partita tutt’altro che facile per i nostri ragazzi che si sono trovati davanti a una lotta per tutti i quattro tempi. Il risultato dimostra come la Reggiana si sia imposta grazie all’ottimo lavoro da parte di tutti i 13 giocatori scesi in campo. Sono soddisfatto, siamo andati meglio in attacco che in difesa, abbiamo concesso un paio di gol di troppo. Adesso ci dobbiamo preparare per le prossime due trasferte a Verona e Cremona”.

Il prossimo appuntamento è sabato 10 febbraio, alle 20, presso la piscina Monte Bianco di Verona, dove la Reggiana incontrerà il CSS Verona.