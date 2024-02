San Possidonio: preparatevi per un giorno di pura magia, colori e divertimento senza fine

L’Amministrazione Comunale di San Possidonio assieme al CIS e alle Associazioni di Volontariato del territorio organizzano un appuntamento tutto pensato per i bimbi e i loro genitori. Sabato 10 febbraio, dalle ore 14.30, il Paese si trasformerà in un tripudio di allegria.

A partire dalle ore 15.00 “Baby Dance” – “Shangai Gigante” in versione maxi e “Scoppia il

palloncino”. Sorprese e gadget per tutti i bambini.

Nel caso di maltempo l’evento si sposterà al Palazzurro, via Focherini, 9 (presso il polo scolastico)