Reati contro il patrimonio e lo spaccio: quattro persone arrestate dai carabinieri a Modena e provincia

Per tutta la giornata di ieri, 5 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Modena, con le componenti operative, radiomobile e delle Stazioni del territorio, hanno intensificato i controlli in tema di reati contro il patrimonio e lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Nel quadro del disposto servizio, organizzato per reprimere i frequenti episodi di microcriminalità che negli ultimi giorni hanno preoccupato la collettività, sono state tratte in arresto in flagranza di reato quattro persone.

All’interno del parco XXII aprile, nel pomeriggio, la Sezione Operativa della Compagnia di Modena, con il supporto della Sezione Radiomobile, ha tratto in arresto due nigeriani, uomo e donna rispettivamente di 24 e 22 anni, sorpresi a cedere una dose di cocaina a un tossicodipendente. Alla vista dei militari che intimavano l’alt, i due si allontanavano di corsa cercando di sottrarsi al controllo. Raggiunti, venivano trovati in possesso di stupefacenti occultati negli abiti, e in particolare di 13 dosi di cocaina, 18 dosi di eroina, 17 dosi di crack e 12 dosi di marijuana, per un totale complessivo di circa 30 grammi di droga. Gli stessi individui detenevano inoltre una somma contante di euro 410, chiaro provento dell’attività di spaccio.

A Spilamberto i Carabinieri della locale Stazione arrestavano nella serata un uomo italiano classe 1985 che, a seguito di una perquisizione nella sua abitazione, veniva trovato in possesso di 8 dosi di marijuana e 27 dosi di hascisc, per un complessivo di quasi 300 grammi di droga, di due bilancini di precisione e della somma contante di euro 6.000 ritenuta provento di fiorente attività di smercio degli stupefacenti.

Nella tarda serata, a Castelfranco Emilia i militari di quella Tenenza traevano in arresto un cittadino ucraino di 40 anni, senza fissa dimora, che all’interno di un centro commerciale del luogo cercava di rubare merce esposta per la vendita per un valore di circa 120 euro. Sorpreso nel suo intento da una guardia giurata, cercava di scappare opponendo violenza all’addetto a cui veniva data manforte dai Carabinieri nel frattempo giunti nel locale dopo essere stati allertati dai titolari. L’uomo veniva così tratto in arresto per il reato di rapina.

I quattro arrestati verranno presentati nella mattinata odierna al Giudice del Tribunale di Modena per il processo con rito direttissimo.