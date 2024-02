Polizia Amministrativa e Sociale: porto d’armi da fuoco, cambiano le modalità di pagamento

A partire dall’1 gennaio 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito le nuove modalità con cui devono essere effettuati i versamenti a favore del bilancio dello Stato in merito ai costi del libretto per il porto d’armi o della carta europea per il trasporto di armi da fuoco.

Infatti, rispetto al passato in cui i pagamenti potevano essere effettuati tramite bollettino postale, adesso i versamenti concernenti il corrispettivo per il libretto di porto d’armi e per la carta europea per il trasporto di armi da fuoco dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario.

Il bonifico andrà effettuato tramite un IBAN, pubblicato sul sito della Questura di Reggio Emilia, intestato alla Tesoreria Provinciale della Stato, Sez. di Reggio Emilia e la causale dovrà riportare “costo libretto per licenza porto d’arma” oppure “costo carta europea armi da fuoco”.

Ad ogni modo, gli importi vigenti rimarranno invariati, cioè 1,27 euro per il libretto di porto d0armi e 0,83 euro per la carta europea per il trasporto di armi da fuoco. Nessuna incombenza, comunque, è richiesta per tutti coloro i quali abbiano già sostenuto i predetti pagamenti mediante bollettino postale, come era previsto in precedenza.