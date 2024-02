Pesticidi, Meloni “Il ritiro della proposta Ue vittoria anche italiana”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ una vittoria anche italiana l’annuncio della Commissione europea del ritiro della proposta legislativa sui pesticidi. Fin dal suo insediamento, infatti, il Governo italiano sta lavorando in Europa, con grande concretezza e buon senso, per tracciare una strada diversa da quella percorsa finora e coniugare produzione agricola, rispetto del lavoro e sostenibilità ambientale. Proseguiremo in questa direzione”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

