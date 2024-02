Fondazione Golinelli e CRIF annunciano le 12 giovani imprese selezionate

Annunciate oggi le 12 società selezionate da I-Tech Innovation 2023-2024, la terza edizione del programma di accelerazione promosso da Fondazione Golinelli e CRIF per progetti innovativi in sei settori strategici.

Le 12 realtà che hanno passato il vaglio finale della selezione – tra oltre 270 candidature pervenute dall’Italia e dall’estero – sono così suddivise: 3 in ambito Life Science&Digital Health; 2 nel Fintech&Insurtech; 1 nell’Agritech&Foodtech; 2 per ognuna delle verticali sperimentali (call for plug-in) ossia Industry 4.0, Social Impact e Travel Tech & Smart Mobility.

Con I-Tech Innovation 2023-2024 sono state confermate le partnership con il Competence Center BI-REX, Emil Banca, Gruppo BCC Iccrea e Areté – The Agrifood Intelligence Company. Inoltre, la terza edizione, si è aperta a nuove alleanze con istituzioni e aziende: Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Imola, Aeroporto di Bologna, e Search On. Obiettivo del programma è quello di investire nelle potenzialità di nuove generazioni di imprenditori, per incoraggiare l’ecosistema dell’innovazione italiano al fine di contribuire a colmare il grave ritardo tecnologico in cui versa il nostro Paese.

I team selezionati sono ora pronti a partire con G-Force, programma di accelerazione di G-Factor, l’incubatore-acceleratore di Fondazione Golinelli, che consentirà la crescita delle giovani realtà coinvolte, sia a livello imprenditoriale, che tecnologico-scientifico, finanziario e industriale, per arrivare a mercato.

Il percorso di mentorship, della durata complessiva di 4 mesi, è strutturato per accompagnare i team verso la presentazione a potenziali investitori, facilitandone così l’entrata in successive fasi di crescita e sviluppo. In questo senso, il programma di accelerazione G-Force è unico nel suo genere: non è di stampo prettamente accademico, ma è piuttosto un graduale processo di affiancamento alle giovani imprese riconducibile al venture building, ed è ideato e costruito sulle specificità e necessità di ogni singolo progetto. I contenuti formativi e il mentoring saranno messi a disposizione da imprenditori del settore, manager dal profilo internazionale, docenti e dallo staff di G-Factor e CRIF composto a sua volta da imprenditori, manager e da advisor tecnologico-scientifici e finanziari. Il programma offre inoltre importanti sinergie e opportunità di collaborazione con aziende internazionali che fanno parte della rete dei promotori e partner dell’iniziativa.

Il programma offre inoltre la possibilità di costruire importanti sinergie con le istituzioni del territorio e opportunità di collaborazione con aziende nazionali e internazionali con l’obiettivo di sviluppare Proof of Concept e validare la propria innovazione sul mercato, sia grazie alla rete di promotori e partner dell’iniziativa, sia grazie ai momenti di networking con partner industriali e investitori.

Come per la scorsa edizione, i giovani innovatori svolgeranno le attività residenziali previste dal programma di accelerazione, negli spazi di G-Factor all’Opificio Golinelli e presso BOOM, il nuovo knowledge e innovation hub di CRIF, dedicato all’educazione, alla formazione e all’innovazione.

LE GIOVANI IMPRESE INNOVATIVE SELEZIONATE

Call for Innovation Life Science&Digital Health

DNA – Switch

La Corea di Huntington è una patologia neurodegenerativa per la quale gli approcci terapeutici classici, basati su farmaci tradizionali, hanno finora fallito. L’approccio innovativo di DNA – Switch si basa sull’utilizzo di geni – normalmente presenti nel genoma umano – a scopo terapeutico, che vengono veicolati mediante vettori adenovirali o mRNA.

DNA – Switch, che ha già identificato i geni in grado di contrastare il decorso della Corea di Huntington e ha brevettato questa tecnologia, ora mira a industrializzare le proprie competenze per ottenere un prodotto terapeutico, pronto per trials clinici e per il mercato.

Impavid

Impavid nasce per implementare il primo patch cardiaco bioartificiale, biomimetico e ingegnerizzato per il rilascio controllato di molecole, ai fini di migliorare la qualità di vita dei pazienti che hanno sviluppato un infarto del miocardio, e contemporaneamente contrastare l’insorgenza di insufficienza cardiaca. L’insufficienza cardiaca è una sindrome clinica complessa, caratterizzata da un elevato tasso di morbilità e mortalità (colpisce 64 milioni di pazienti nel mondo e costa all’assistenza sanitaria oltre 100 miliardi all’anno). Impavid intende, dunque, inserire sul mercato un nuovo device, frutto di una ricerca pluriennale, in grado di far fronte a questa esigenza clinica e di limitare a lungo termine la spesa sanitaria. www.impavid.tech

PoliRNA

PoliRNA è una startup innovativa specializzata nello sviluppo e commercializzazione di una nuova generazione di nanoparticelle ibride polimero-lipidiche per terapie con acidi nucleici. Nello specifico, le nanoparticelle PoliRNA, brevettate, sono versatili e consentono il rilascio mirato, sicuro ed efficiente di RNA (siRNA, miRNA) nelle cellule bersaglio. Le nanoparticelle PoliRNA, sviluppate nel corso del progetto ERC “BIORECAR”, permettono un’alta efficacia di incapsulamento, un’elevata stabilità in vitro ed in vivo e la possibilità di una funzionalizzazione superficiale finalizzata ad un targeting attivo verso le cellule e gli organi di interesse. Oggi, il principale ostacolo è rappresentato dal divario tra la ricerca preclinica sulle molecole di RNA per nuove terapie e la loro approvazione per usi clinici. PoliRNA si propone, quindi, di colmare questa lacuna, accelerando e migliorando lo sviluppo e l’efficacia di nuovi farmaci biotecnologici.

https://user-160435880-work.colibriwp.com/polirna/

Call for Innovation Fintech&Insurtech

Billding

Billding semplifica e digitalizza l’intero processo di gestione delle utenze e dei servizi concepiti per la dimensione abitativa (gas, elettricità, internet, TV), la mobilità e il benessere individuale, dalla fase di attivazione alla fruizione, fino alla cessazione dei servizi, garantendo inoltre un risparmio annuo quantificato al consumatore finale. www.billding.it

Dootbox

Dootbox è una two sided platform che collabora con diversi player per offrire un servizio di mobilità in abbonamento. Grazie a Dootbox, ogni mese il cliente ha la possibilità di cambiare veicolo con quello più adatto alle proprie esigenze personali o di viaggio, o scegliere di non averne nessuno. Dootbox combina i vantaggi della semplicità e convenienza dell’abbonamento, offrendo una soluzione innovativa che offra maggiore flessibilità. www.dootbox.it

Call for Innovation Agritech&Foodtech

SupplAI

SupplAI rappresenta una soluzione innovativa per ottimizzare i processi di approvvigionamento e la gestione degli acquisti nel settore alimentare. La piattaforma digitale, alimentata dall’intelligenza artificiale, semplifica la creazione e la gestione degli ordini, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi. SupplAI connette fornitori, team di approvvigionamento e manager della supply chain, garantendo una comunicazione fluida e una maggiore trasparenza. Grazie a SupplAI, le aziende alimentari possono ottimizzare i processi operativi, assicurando l’esecuzione tempestiva dei piani di produzione e riducendo gli sprechi alimentari. https://www.supplai.it/

Call for Plug In Industry 4.0, IoT, Big Data & AI

Meddle

Meddle è la piattaforma di industrial IoT che semplifica e automatizza il processo di raccolta e gestione dei dati industriali, consentendo alle aziende manifatturiere e ai relativi fornitori di integrare facilmente una moltitudine di flussi di dati provenienti sia da sensori IoT che da altre fonti dati, on e off line, in un unico tool. Meddle consente ai propri utenti di connettere in piena autonomia i macchinari dei rispettivi impianti industriali utilizzando il giusto protocollo per ognuno di essi grazie a un modulo AI che ne consente la generazione automatica e on-demand degli stessi. La piattaforma permette quindi in tempi record di raccogliere i dati, normalizzarli, e trasferirli a qualsiasi destinazione terza. www.meddleconnect.com

Olivair

La raccolta delle olive con gli attuali scuotitori meccanici risulta inefficace nelle zone scoscese, che rappresentano circa il 70% degli uliveti attivi in Italia. Questi dispositivi, oltre a essere lenti e dannosi per le piante, richiedono l’utilizzo di reti e manodopera. Olivair, drone agricolo con un’apertura alare di 2.5 metri, è in grado di far fronte a queste problematiche generando vento per far cadere le olive mature. Volando sopra gli ulivi, il drone opera su qualsiasi tipo di terreno, riducendo i danni alle piante e agendo tre volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali. Ciò comporta una significativa riduzione dei costi di manodopera e un miglioramento della qualità del raccolto, rendendolo più omogeneo. www.olivair.eu

Call for Plug In Social Impact

Loqui

Loqui è un servizio che incontra le necessità delle persone che si affidano a specialisti, come psicologi o psicoterapeuti. Tramite la piattaforma è possibile compilare un questionario e successivamente essere abbinato allo psicologo più adatto, effettuare un primo colloquio gratuito e decidere se intraprendere il percorso di psicoterapia in videochiamata, in chat, in telefonata e/o di usufruire di strumenti di selfcare e autoaiuto (esercizi di respirazione, rilassamento, meditazioni guidate, psico-educazioni, gestione dell’insonnia, gestione della rabbia, della regolazione delle emozioni e molto altro). www.loqui.chat

Baze

Baze permette alle famiglie di trovare, assumere e retribuire il lavoratore domestico perfetto in meno di dieci click. Baze raccoglie le specifiche dei lavoratori attraverso un processo di onboarding strutturato e un test psicoattitudinale, generando profilazioni avanzate fino a 60 data point. Grazie a un algoritmo di smart matching, basato su intelligenza artificiale, crea match altamente personalizzati in meno di ventiquattro ore. Una volta trovata la persona giusta, la famiglia ha a disposizione un’applicazione con cui può comodamente gestire l’assunzione e la gestione ordinaria del rapporto di lavoro, supportata da consulenti del lavoro esperti. www.bazeapp.com

Call for Plug In Travel Tech & Smart Mobility

Yooond

In un momento in cui il contapasseggeri sta diventando obbligatorio per legge in tutta Europa, obiettivo di Yooond è quello di rivoluzionare il trasporto pubblico tramite l’implementazione di un sistema contapasseggeri che offra dati e metriche in tempo reale. Yooond rappresenta un unicum sul mercato, perché offre un servizio altamente innovativo a un costo ridotto, rispetto ai concorrenti. Attualmente il servizio è in fase di sperimentazione presso i leader di mercato italiani (Trenitalia, Almaviva, Trenord). Yooond trasforma anche l’esperienza di acquisto, implementando nel trasporto pubblico una logica simile a quella del Telepass, e ha sviluppato un sistema automatico su smartphone che rende i mezzi di trasporto, le stazioni e gli aeroporti in grado di comunicare ai passeggeri informazioni in tempo reale. www.yooond.com

Braille-Fly

Braille-Fly con la sua innovativa tecnologia, mira ad abbattere il costo degli schermi Braille per non vedenti, fornendo una soluzione completamente modulare e flessibile. L’obiettivo è quello di rendere questo tipo di schermi più accessibili, non solo come dispositivi personali, ma anche come strumenti per la mobilità pubblica, mettendo a disposizione un’alternativa aptica per l’interfacciamento con display e macchinette automatiche. www.braillefly.webnode.it