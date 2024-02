Due cadaveri nel bosco agli Schiocchi del Cerreto

Il cadavere di un’anziana è stato trovato all’interno di un’auto, apparentemente con ferite da arma da taglio, in una zona boschiva e impervia degli Schiocchi del Cerreto, sull’Appennino reggiano. Non lontano, in un burrone, un secondo corpo, quello di un uomo più giovane. Potrebbe trattarsi di madre e figlio. Sono in corso accertamenti.