Beccato dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia con un chilo di hashish in auto

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile di Reggio Emilia ha tratto in arresto, in flagranza di detenzione a fini di spaccio, un cittadino egiziano, classe 2000, sorpreso con un kg di hashish “griffato” suddiviso in 10 “panetti”.

In particolare, nell’ambito dei controlli quotidiani effettuati nell’area della stazione storica disposti dal Questore, intorno alle ore 13 di ieri, personale della Squadra Mobile ha sottoposto a controllo, in via Paradisi, un’utilitaria condotta da un uomo.

L’auto, parcheggiata davanti ad una scuola di infanzia, ha attirato i sospetti degli investigatori perché l’uomo a bordo sembrava in attesa di qualcosa o qualcuno. Durante il controllo è stato identificato in un cittadino egiziano di 24 anni, in regola con il soggiorno, privo di fissa dimora e incensurato.

Durante le attività di controllo nella disponibilità del giovane sono stati rinvenuti 935 euro in contanti ed un coltello serramanico della lunghezza complessiva di 15,5 cm (di cui lama lunga 7 cm). Sul tappetino anteriore dell’autovettura sono stati rinvenuti e sequestrati 10 “panetti”, riportanti il logo “Cartier”, contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di grammi 1.014,57.

Alla luce di quanto rinvenuto, il cittadino egiziano è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto ad indagine per guida senza patente. L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo, proprio perché condotta da persona priva di patente.

Espletate le formalità di rito il giovane arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Reggio Emilia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.