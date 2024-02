Sanremo, Amadeus “I trattori? Se vengono li faccio salire sul palco”

MILANO (ITALPRESS) – “I trattori? Se vengono li faccio salire sul palco”, ha detto Amadeus in conferenza stampa rispondendo agli agricoltori che vorrebbero portare la loro protesta anche sul palco dell’Ariston. “Nessuno dei trattori mi ha contattato e non so assolutamente nulla”, ha aggiunto, “ma la ritengo una protesta giusta e sacrosanta per il diritto al lavoro”. A intervenire a modo suo anche Fiorello: “Lo sai sì, chi sarà il primo della fila? Al Bano”. Più seriamente, poi, a fine conferenza lo showman ha aggiunto: “Credo sia giusto ospitare almeno due rappresentanti della categoria sul palco. Il problema è importante e anche grave e bisogna intervenire”.

