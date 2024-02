Nuoto, domenica il 9° Trofeo Città di Sassuolo

Si svolgerà domenica prossima 11 febbraio, presso la “Piscina Comunale di Sassuolo Orestina Zazzarini”, la nona edizione del “Trofeo Città di Sassuolo”, a cui prenderanno parte 29 società provenienti dall’Emilia-Romagna, oltre a diverse rappresentative dal Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Umbria e Puglia. Gli atleti iscritti, regolarmente tesserati per Società affiliate alla F.I.N. e alla F.I.N.P. per la stagione 2023-24, sono 486 per un totale di 1618 prove gara, numeri che confermano l’appeal del trofeo cittadino e lo consolidano tra gli appuntamenti di riferimento per il nuoto regionale e nazionale.

Quest’anno per la prima volta e grazie alla collaborazione con il delegato regionale F.I.N.P. parteciperanno alla manifestazione anche una ventina di atleti paralimpici che, insieme a tutti gli altri, garantiranno gare di alto livello.

La manifestazione natatoria interregionale si svolgerà nella vasca da 25 mt. a 8 corsie e, durante l’intera durata del meeting, saranno a disposizione le quattro corsie della vasca scuole di 12 X 6 mt. per il riscaldamento e lo scioglimento muscolare degli atleti.

La gestione della manifestazione sarà a cura della Società Team Nuoto Modena A.S.D., con la collaborazione di ASD Nuoto Club Sassuolo e Olimpia Vignola, il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Sassuolo e il supporto di Nuova Sportiva, gestore dell’impianto.

Le categorie ammesse a partecipare saranno: Ragazzi Femmine (anno di nascita 2010 – 2011), Maschi (anno di nascita 2008-2009-2010); Assoluti Femmine (anno di nascita 2009 e precedenti), Maschi (anno di nascita 2007 e precedenti).

Il programma prevede le seguenti gare:

200 FA – 400 MX – 50 DO – 50 RA – 100 RA -100 DO – 200 DO – 200 SL – 200 MX – 100 SL -200 RA – 50 FA – 100 FA – 400 SL – 50 SL – 100 MX – 800 SL – 1500 SL

Per l’assegnazione del 9° Trofeo Città di Sassuolo sarà stilata una classifica per società, considerando i punteggi di tutte le gare, conseguiti dagli atleti di tutte le Categorie.

Verrà inoltre assegnato il “2° Trofeo Zazzarini Orestina” alla squadra vincitrice della categoria Ragazzi, che comprende gli atleti di età più giovane.

Durante la manifestazione le tribune saranno riservate agli atleti, mentre il pubblico potrà sostare nell’area attigua al bar, che sarà funzionante durante tutta la giornata, guardando lo svolgimento delle gare dall’ampia vetrata prospicente la vasca.

Team Nuoto Modena, organizzatore dell’evento, ringrazia tutte le società che hanno entusiasticamente confermato la partecipazione al meeting, l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato allo Sport della Città di Sassuolo, Nuova Sportiva, la Federazione Italiana Nuoto e la Federazione Cronometristi per la preziosa collaborazione prestata, indispensabile per l’ottimale riuscita del “Trofeo Città di Sassuolo”.