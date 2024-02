Mercoledì al Mavarta di Sant’Ilario d’Enza la prima di quattro serate a tema storico-ambientale

Torna Focus Natura 2024 organizzata dal CAI Val d’Enza-GEB: quattro serate a tema storico-ambientale tenute da relatori qualificati in grado di illustrare cenni storici, la situazione attuale ipotizzando scenari futuri. Gli argomenti trattati aiutano a conoscere ed apprezzare il territorio della Val d’Enza, e non solo.

Prima serata mercoledì 7 febbraio: “Incia Flumen, commerci, persone, idee lungo la Val d’Enza nel mondo antico”.

La Val d’Enza ha rappresentato un’asse importante di attraversamento fin dalla preistoria, una pista nell’età del ferro e una strada in età romana lungo la quale sono sorti centri di notevole importanza. Una strada che ha veicolato sì eserciti, ma soprattutto idee e prodotti che dimostrano come un tempo questa valle non mettesse in connessione solo i due versanti dell’Appennino ma aprisse collegamenti fra il Reggiano e l’intero mondo mediterraneo e oltre.

Relatore Paolo Storchi, attualmente assegnista di ricerca all’Università di Pavia e Professore a contratto di Landscape of Ancient Cisalpina nella stessa Università. Ha una laurea triennale in lettere Classiche, una specialistica in Archeologia, un master in bioarcheologia, paleopatologia e antropologia forense, una specializzazione in Archeologia Classica, un dottorato europeo in Topografia Antica e ha conseguito il perfezionamento alla Scuola Archeologica Italiana di Atene. Dirige e co-dirige varie missioni archeologiche in Italia (si ricorda in particolare Tannetum, Sant’Ilario d’Enza/Taneto di Gattatico) e ha partecipato a varie missioni archeologiche e gruppi di ricerca in Italia e all’estero.

Sede delle serate il Centro culturale Mavarta di Sant’Ilario d’Enza via Piave 2 – ore 21.00 con ingresso libero.