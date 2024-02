Luca Marchesi presenta il suo nuovo romanzo a San Felice sul Panaro

Mercoledì 7 febbraio alle ore 21.00, Luca Marchesi presenterà il suo romanzo “L’assassino immortale” (BookRoad editore) presso la sala consiliare del municipio di San Felice sul Panaro, situato al civico 100 di Piazza Italia. Nel corso dell’evento, l’autore dialogherà con l’assessore alla Cultura Elettra Carrozzino su diversi temi, tra i quali le fonti d’ispirazione alla base del romanzo e l’importanza che il territorio della Bassa modenese riveste all’interno della produzione letteraria di Luca Marchesi. Durante l’incontro il pubblico potrà rivolgere domande all’autore de “L’assassino immortale”.

Ambientato in una cittadina modenese, il romanzo inizia con il ritrovamento del corpo di una docente di matematica in pensione brutalmente torturata e uccisa nella sua abitazione. Il maresciallo dei carabinieri Salvatore Milano e il pubblico ministero Eleonora De Pascalis indagano per scoprire il colpevole. Affiancati dalla bellissima cartomante Paola, gli investigatori si imbattono in un fitto mistero che si estende nel corso di decenni.

Luca Marchesi dipinge un quadro vivido e inquietante di un paese apparentemente tranquillo che nasconde segreti oscuri. Attraverso una scrittura coinvolgente e una suspense incalzante, il romanzo porta i lettori in un viaggio emozionante verso l’orrore e la lotta per la verità, ma lascia anche spazio a sentimenti come l’amore e l’amicizia.

Laureato in Lettere, ex libraio e giornalista professionista, Marchesi ha diretto periodici e portali web, lavorando per un’emittente televisiva locale, per la quale seguiva la cronaca nera. Oggi si occupa degli uffici stampa di privati, Comuni e altri enti.

La presentazione che si terrà il 7 febbraio è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Felice sul Panaro in collaborazione con la biblioteca comunale “Campi – Costa Giani”. Per informazioni, si consiglia di contattare la biblioteca comunale scrivendo una mail a biblioteca@comunesanfelice.net o telefonando ai numeri 0535 86392 o 0535 86391.