La meglio poesia di Pasolini in scena a Carpi con Luigi Lo Cascio

Un grande attore e un grande regista per un grande personaggio, tragicamente vero: Luigi Lo Cascio e Marco Tullio Giordana mettono in scena Pier Paolo Pasolini nello spettacolo “Pa’”, mercoledì 7 febbraio al Comunale nel ciclo ”L’altro teatro”.

Un allestimento in cui si ricompone il sodalizio che ha dato al cinema italiano “Romanzo di una strage” su piazza Fontana, “Sanguepazzo”, ma soprattutto capolavori come “I cento passi”, dove Giordana aveva lanciato Lo Cascio, e “La meglio gioventù”, il cui titolo era preso proprio da Pasolini. Figura unica del ‘900, che Marco Tullio Giordana aveva già affrontato nel film “Pasolini, un delitto italiano” del 1995, e che ora prende vita in teatro grazie a Luigi Lo Cascio, nel centenario della nascita.

Mercoledì 7 sipario come sempre alle ore 21:00. Informazioni: InCarpi, piazza dei Martiri 64 (Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio), incarpi@comune.carpi.mo.it.it 059649255; https://teatrocomunale.carpidiem.it