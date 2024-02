Giovane spacciatore arrestato in zona Novi Sad

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 18 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Volante, nel corso di una attività di monitoraggio ed osservazione della zona che insiste sul parco Novi Sad, ha notato il 18enne aggirarsi all’interno del parco con fare guardingo e cedere probabile sostanza stupefacente in cambio di denaro a tre distinti acquirenti.

Richiesto l’ausilio di altre Volanti sul territorio al fine di bloccargli le possibili via di fuga, il giovane è stato raggiunto all’intersezione tra viale Monte Kosica e viale della Cittadella mentre stava lasciando il parco in direzione della Stazione delle Autocorriere. Nonostante un tentativo di fuga, dal quale ha desistito subito trovandosi accerchiato, è stato fermato e trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 26,02 grammi.

Da accertamenti, il giovane è risultato irregolare sul territorio nazionale e per tale motivo è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.