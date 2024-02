Giorno del Ricordo, il 7 febbraio conferenza al Castello di Formigine

In occasione del Giorno del Ricordo, mercoledì 7 febbraio alle ore 21 presso il Castello di Formigine, si terrà la conferenza “Accogliere gli esuli. I centri di raccolta profughi e l’esodo giuliano dalmata”. Relatore della serata sarà il professore Enrico Miletto dell’Università di Torino, con un’introduzione a cura di Francesca Negri dell’Istituto Storico di Modena.

Afferma l’assessore alla Cultura Marco Biagini: “Siamo in un momento in cui nel mondo vediamo affacciarsi nuovi atroci conflitti sulla base di appartenenze religiose, nazionali o di gruppi. Giornate come quella del ricordo non possono che farci riflettere sugli orrori del passato, ma solo se siamo in grado di attualizzare e rendere vivi i principi di fratellanza e convivenza che sono sorti da quelli errori”.

Ingresso libero.