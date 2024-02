Elenco di chiusure previste sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale o 12 SS65 della Futa.

Sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna o allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.

Dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 2 Borgo Panigale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Per effetto della chiusura del suddetto tratto, sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso Casalecchio/A1 e, nella stessa direzione, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla Tangenziale, per chi proviene dal Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna).

In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Aristide Faccioli, via del Triumvirato, via Emilia Ponente, via Ducati, rotonda Fabio Taglioni, viale Alcide De Gasperi, viale Palmiro Togliatti, rotonda Benedetto Croce e rientrare in Tangenziale attraverso lo svincolo 2 Borgo Panigale; per la chiusura dell’entrata dello svincolo 4 bis: svincolo 2 Panigale; per la chiusura del ramo di allacciamento Ramo Verde/Tangenziale: uscire allo svincolo San Giovanni in Persiceto.

Per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 Via del Triumvirato e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 febbraio; dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 febbraio.

Per effetto della chiusura del suddetto tratto, saranno chiusi anche gli svincoli 4 bis Aeroporto e 5 Quartiere Lame, in entrata verso San Lazzaro/A14 e gli stessi svincoli 4 bis e 5 non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 Via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Emila Ponente, via Ducati, rotonda Fabio Taglioni, viale Alcide De Gasperi, rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, rotonda battaglia di Casteldebole, rotonda Luciano Romagnoli, viale Sandro Pertini, via Prati di Caprara, rotonda Granatieri di Sardegna, viale Vittorio Sabena, rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, via Umberto Terracini, rotonda Tommasini Guidi, via Alberto Manzi, rotonda Piero Bubani, via Marco Polo, rotonda Maria Adele Crocioni Michelini, via Cristoforo Colombo, rotonda Antonio Lecchi, rotonda Martiri delle Foibe, via Fabbri, via Genuzio Bentini, via William Shakespeare, via Stendhal, via Corticella, rotonda Consiglio d’Europa e rientrare in Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore; per la chiusura dell’entrata degli svincoli 4 bis Aeroporto e 5 Quartiere Lame verso San Lazzaro: svincolo 6 Castelmaggiore.

Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

sulla Tangenziale di Bologna sarà chiuso lo svincolo 2 Borgo Panigale, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 1 Nuova Bazzanese o lo svincolo 4 via del Triumvirato; sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese o 4 via del Triumvirato.

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale), sarà chiuso l’allacciamento con la Tangenziale, verso San Lazzaro/A14. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto. Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 febbraio, in modalità alternata.