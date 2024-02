Carpi: guidava in stato di ebbrezza alcolica e nell’auto nascondeva un coltello da cucina

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà un cittadino indiano, di 34 anni, per i reati di porto di armi ed oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il 3 febbraio scorso, alle ore 19.00, una pattuglia del Commissariato di Carpi, in servizio di controllo del territorio, a seguito di segnalazione al numero di emergenza 112NUE si è portata in tangenziale Bruno Losi, dove un’autovettura stava effettuando manovre pericolose. Il veicolo è stato intercettato e fermato all’altezza di via Peruzzi; poiché l’uomo alla guida si trovava in stato di alterazione psicofisica da verosimile abuso di sostanze alcoliche, è stato richiesto l’ausilio della Polizia Locale al fine di effettuare l’alcoltest, dal quale si è potuto accertare un tasso alcolemico pari a 1.03 gr/l alla seconda prova.

All’interno del veicolo, occultato tra il sedile del conducente e la leva del cambio, è stato rinvenuto un coltello da cucina di 29 cm, sottoposto a sequestro penale. Ritirata la patente di guida.