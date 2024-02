Arrestato a Casalgrande un uomo responsabile di estorsione in concorso avvenuta a Sassuolo

Nel 2012, tra febbraio e marzo l’uomo, un 48enne, si era reso responsabile a Sassuolo del reato di estorsione in concorso, venendo deferito alla Procura della Repubblica di Modena dai carabinieri della locale stazione. A seguito dell’iter processuale, con sentenza emessa nel maggio 2013 dal GIP del Tribunale Ordinario di Modena, confermata nel settembre 2022 dalla Corte d’appello di Bologna e divenuta definitiva nel dicembre 2022, l’uomo è stato riconosciuto colpevole e condannato a 2 anni e 4 mesi in regime di detenzione carceraria, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 800 euro.

Per questi motivi, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il 26 gennaio scorso ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Stazione di Casalgrande, nel cui comune l’uomo risiede. I militari hanno raggiunto l’uomo presso la propria abitazione, lo hanno arrestato e lo hanno accompagnato in carcere per l’espiazione della pena.