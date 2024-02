Giornata contro il cancro, a Rubiera il calcio femminile sostiene Lilt

Cresce la collaborazione tra Rubiera e la Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Reggio Emilia. Domenica 4 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, World Cancer Day, il Comune e l’Unione Sportiva Rubierese hanno deciso di impegnarsi organizzando al PalaBursi un torneo di calcio a 5 femminile il cui ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Lilt di Reggio Emilia. L’ingresso sarà gratuito con possibilità di effettuare un’offerta libera, direttamente all’associazione che sarà presente al Palazzetto di viale Aldo Moro. Cinque le squadre che scenderanno in campo per dare un calcio al cancro: Nuova Cupola, Drink Team Viano, San Giorgio, US Rubierese e la squadra del progetto Special, legata alla Us Rubierese che schiera ragazzi con disabilità. Un percorso di inclusione sportiva attivo dal 2022 sul territorio. Il programma della giornata prevede il fischio di inizio alle 14, alle 15,30 a metà dello svolgimento del torneo, si svolgerà un match amichevole che avrà per protagonisti i ragazzi della squadra Special. Alle 17,30 inizierà l’ultima sfida e dalle ore 18 si terranno le premiazioni. Seguirà un rinfresco e un aperitivo per tutti i presenti.

“È una bellissima iniziativa – commenta il sindaco Emanuele Cavallaro -, portare l’attenzione del pubblico su questo tema è fondamentale per la prevenzione e la salute di tutte e tutti. Farlo attraverso lo sport fa bene due volte. Grazie alle società e alle atlete che hanno deciso di dare questo bell’esempio”. Gli fa eco il presidente della Lilt di Reggio Emilia Ermanno Rondini: “Un grazie enorme alle squadre partecipanti, agli sponsor e a tutte le persone che si sono impegnate per far sì che questo progetto potesse prendere forma. Per LILT il World Cancer Day, sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è anche un’importante occasione per invitare a condividere l’impegno quotidiano contro le malattie oncologiche. “Close the care gap” è il tema della Giornata mondiale contro il cancro, che mette in rilievo la possibilità di ridurre l’impatto globale del tumore grazie alla capacità di fare sistema. Ciascuno può fare scelte significative per la propria salute e per quella degli altri, adottando stili di vita salutari, programmando visite periodiche ma anche sostenendo LILT nei suoi tanti progetti, per aiutarla a essere sempre più il riferimento della prevenzione oncologica”.

Il torneo femminile di calcio a 5 che si giocherà domenica segna una nuova tappa nell’ampia collaborazione, davvero a tutto campo, che in questi anni la Lilt di Reggio Emilia e Comune di Rubiera insieme, sono stati capaci di sviluppare per sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione oncologica, coinvolgendo una vasta rete di associazioni e altri soggetti istituzionali. Dal maggio 2021, sono state avviate diverse iniziative legate al progetto ”Vogliamoci bene” realizzato anche grazie all’indispensabile supporto della Uisp di Reggio, Ausl, Auser e Acer. Per promuovere stili di vita sani e improntati al benessere delle persone, Il progetto ha messo in campo iniziative multidisciplinari attuate con il supporto della rete di associazioni rubieresi aderenti: si è iniziato con webinar dedicati a stili di vita sostenibili e, in particolare alla corretta alimentazione, alle dipendenze, al ruolo fondamentale dell’attività motoria. Nel 2022 è stata inaugurata la Panchina Rosa, al Giardino di Renny in via Tiepolo, iniziativa sostenuta da Lilt Reggio Emilia e Associazione Vittorio Lodini (progetto Senonaltro), mentre già dal 2020 la biblioteca comunale Codro ospita un video monitor, donato dalla Lilt reggiana, che diffonde messaggi di informazione su benessere e salute. Non vanno poi dimenticate le visite di prevenzione che Lilt ha effettuato gratuitamente coinvolgendo una sessantina di donne e tra queste anche coloro che frequentano il Cpia (Centri Provinciali Istruzione Adulti) di Rubiera dove si tengono corsi di lingua italiana per stranieri adulti.