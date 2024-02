Da giovedì 8/2 in vendita i biglietti per Massimo Boldi al Crogiolo Marazzi

Saranno prenotabili a partire da giovedì 8 febbraio, sulla piattaforma Eventbrite, i biglietti per il terzo appuntamento al Crogiolo, in compagnia di Massimo Boldi.

Prosegue, infatti, l’appuntamento con la rassegna culturale al Crogiolo Marazzi che porterà in città alcuni dei protagonisti principali del panorama nazionale.

Il terzo appuntamento è giovedì 22 febbraio alle ore 21 con Risate che resistono: una serata con Massimo Boldi all’insegna dell’allegria del Cinema Italiano.

Una serata indimenticabile dove l’iconico attore e regista Massimo Boldi si svelerà come mai prima d’ora. Un evento straordinario in cui Boldi condividerà i suoi aneddoti, rivivendo momenti salienti della sua carriera artistica e offrendo uno sguardo esclusivo sull’evoluzione del cinema italiano dagli anni ’80 a oggi.

Attraverso un’emozionante intervista dal vivo, Massimo Boldi racconterà le tappe fondamentali della sua carriera artistica, i momenti più divertenti sul set e le sfide affrontate nell’industria cinematografica. Un viaggio tra le risate e l’allegria che solo Boldi sa regalare, con estratti e scene indimenticabili dei suoi film più amati proiettati durante la serata.

Non mancheranno rivelazioni sui nuovi progetti, sulle ispirazioni e sul suo pensiero riguardo al futuro del cinema comico. Una serata unica per riscoprire il fascino intramontabile della commedia italiana e per lasciarsi coinvolgere dall’energia contagiosa di Cipollino.

Le iniziative, promosse dal Comune di Sassuolo grazie alla collaborazione con Marazzi Group, sono curate da GP Eventi e Skill Bag. L’ingresso è gratuito ma su prenotazione attraverso la piattaforma eventbrite