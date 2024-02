Al parco con la droga, denunciato dai Carabinieri

Si trovava a piedi nel parco Santa Maria sito in vicolo Venezia quando è stato avvicinato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, impegnati nello svolgimento di un servizio per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’atteggiamento evasivo e poco collaborativo dell’uomo, insospettiva i militari, i quali approfondivano i controlli, rinvenendo nella tasca della giacca, un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di gr. 10 circa e di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina suddivisa in nr. 2 dosi di cellophane per circa gr. 2,8, oltre che la somma in denaro di 150 euro.

Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura reggiana, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 29enne extracomunitario, domiciliato nel reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. È accaduto l’altro ieri pomeriggio intorno alle 18:30.