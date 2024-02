A Lama Mocogno insediato il consiglio comunale dei ragazzi

La costituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi era uno degli obiettivi che l’Amministrazione comunale di Lama Mocogno si era posta nell’ambito delle politiche scolastiche, in fattiva collaborazione con l’Istituto comprensivo «G. Dossetti», per incoraggiare gli alunni a sviluppare un senso civico di appartenenza responsabile alla comunità locale e fornire loro i primi rudimenti con i quali approcciarsi alla conoscenza delle istituzioni democratiche rappresentative.

L’obiettivo è stato raggiunto: il Consiglio comunale dei Ragazzi, eletto dalle classi 4^ e 5^ primaria e 1^, 2^ e 3^ secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo «G. Dossetti» lo scorso 18 gennaio si è insediato ufficialmente giovedì 1 febbraio con una seduta inaugurale nella Sala consiliare «A. Lorenzini».

Gli 11 consiglieri – Sabrina Khettab, Diego Gualmini, Diego Benedetti, Lucia Barbieri, Ludovica Tollari, Mailyn Ruggeri, Alessandro Munteanu, Martina Nizzi, Viola Gherardi, Lorenzo Mattia Galli e Andrea Foli – hanno quindi eletto il Sindaco dei Ragazzi – Alessandro Munteanu – e i quattro Assessori – Martina Nizzi, Diego Benedetti, Lucia Barbieri e Mailyn Ruggeri – dando rappresentanza nella Giunta ad entrambi gli ordini scolastici.

«Le modalità operative del Consiglio comunale dei Ragazzi riflettono il funzionamento reale della macchina comunale e vi consentono di formarvi come cittadini attivi e consapevoli – ha spiegato il sindaco Giovanni Battista Pasini, rivolgendosi agli alunni del «Dossetti» – . Nelle prossime sedute della Giunta e del Consiglio comunale dei Ragazzi potrete formulare idee e proposte per rendere più bello il nostro comune, dando seguito a quanto avete iniziato lo scorso giugno con il concorso di disegno a tema “Il mio paese”».

All’insediamento del Consiglio erano presenti tutte le classi coinvolte, insieme ai docenti – in particolare il prof. Rosario Blasi ed il maestro Mario Imperato, responsabili del progetto per i due ordini di scuola – ed alla dirigente scolastica Rossana Poggioli, che ha ribadito l’importanza educativa del progetto: «Lo scopo delle molteplici attività che la scuola propone, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, è quello di trasmettere dei valori significativi per la vostra crescita – ha detto, rivolgendosi agli alunni – . Tra questi valori rientra sicuramente la partecipazione attiva alla vita della nostra comunità».