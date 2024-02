Intensificati i controlli presso la Stazione Storica di Reggio Emilia

Nei giorni scorsi, a Reggio Emilia, sono stati intensificati i controlli nella zona della Stazione Storica e nelle aree adiacenti, quali via Turri e via Paradisi, in seguito alle segnalazioni provenienti dai cittadini.

Nell’ambito di questi servizi, il personale del Posto di Polizia di via Turri procedeva al controllo di suoi soggetti appiedati entrambi sprovvisti di documenti. Il 29enne e il 26enne venivano accompagnati presso gli uffici della Questura per i necessari accertamenti al termine dei quali venivano deferiti ai sensi dell’art 10 bis TUI e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per dare avvio all’iter di espulsione.

Sono stati svolti specifici servizi da parte del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, volti all’identificazione delle persone sospette procedendo, nei casi di legge, alle verifiche sulla loro identità e nel caso di stranieri, sulla regolarità della loro permanenza nel territorio nazionale. Gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine che nel corso della settimana hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica”, hanno conseguito i seguenti risultati: 132 persone e 56 veicoli controllati, ed effettuati 4 controlli presso altrettanti esercizi commerciali.

Nella tarda serata di mercoledì 31 gennaio 2024, alle ore 23:55 circa, le Volanti impegnate nell’attività di controllo del territorio in zona stazione storica, procedevano al controllo di un 27enne che si mostrava ostile nei confronti degli operatori in servizio, che si accorgevano che l’uomo aveva in mano un oggetto metallico con impugnatura bianca e rossa nonostante egli provasse ad occultarlo. Vincendo le resistenze del 27enne gli operatori riuscivano a farsi consegnare l’oggetto, una lametta modificata artigianalmente che successivamente veniva sottoposta a sequestro.

Il 27enne, tuttavia, continuava a essere agitato e violento nei confronti degli operatori, pertanto, dopo i necessari accertamenti veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di resistenza a P.U. nonché ai sensi dell’art. 4 L. 110 del 1975.

Inoltre, nella serata di ieri 1° febbraio 2024 gli operatori delle Volanti procedevano a un controllo presso lo Skate Park di piazzale Europa dove identificavano alcuni giovani che bivaccavano in modo indecoroso.

I 5 giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni venivano sanzionati per violazione art 9 DL 14/17. Un 26enne, inoltre, veniva trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente e sanzionato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

I controlli in zona stazione proseguiranno anche nei prossimi giorni in modo da garantire la sicurezza e la tranquillità dei residenti in zona.