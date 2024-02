In piazza a torso nudo, aggredisce gli agenti di una Volante: arrestato a Reggio Emilia

Nel pomeriggio mercoledì 31 gennaio, una Volante della Polizia di Stato transitando in Piazza Prampolini si accorgeva di un uomo che si toglieva i vestiti restando a torso nudo. Immediatamente arrestava la marcia e gli operatori scendevano per verificare le condizioni dell’uomo, che in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche inveiva contro gli operatori e opponeva una resistenza attiva. In particolare, strattonava uno degli operatori che subiva una distorsione della spalla sinistra e sputava verso il viso di un altro operatore. Veniva immobilizzato e trasportato in PS per le necessarie cure.

A seguito dei i necessari accertamenti, il 33enne, senza fissa dimora con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria fino al giudizio direttissimo celebrato nella giornata odierna e all’esito del quale veniva convalidato arresto e applicata la misura dell’obbligo di firma presso gli uffici della PG.