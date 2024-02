Due ragazzini denunciati a Modena dopo aver tentato di rubare prodotti alimentari

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà due minorenni, di 14 e 16 anni, per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante è intervenuta, su segnalazione alla linea di emergenza 112NUE, presso un supermercato nella zona di via Emilia Ovest, dove due giovani avevano tentato di asportare diversi prodotti alimentari, nascondendoli nello zaino, ma erano stati sorpresi da personale della vigilanza privata, una volta oltrepassata la barriera delle casse, senza averne pagato il corrispettivo. Al termine degli accertamenti di rito, i due giovani sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.