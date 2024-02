Campionati italiani di categoria primaverili Lifesaving a Riccione

Hanno preso il via da Riccione gli appuntamenti che interessano il nuoto. In attesa della settimana mondiale che vedranno gli azzurri e tra loro i carpigiani Paltrinieri e Mora impegnati a Doha dall’11 al 18, sono decollati i tricolori di categoria del lifesaving.

La prima parte che presentava 5 sessioni gare riservate alle categorie esordienti A e Ragazzi, hanno portato sul podio 4 giovani atleti di Maranello Nuoto.

L’esperienza del podio è stata inaugurata da Beatrice Savigni con l’argento nei 100 con ostacoli esordienti A1 per poi migliorare la propria classifica con l’oro nei 100 manichino. Sempre per la categoria esordienti primo anno, argento anche per Riccardo Volpe nel trasporto manichino per un tris di medaglie da una categoria guidata dal tecnico Rocco Vitale che nonostante il blasone societario non aveva precedenti.

E’ stato sempre l’argento il metallo collezionato anche per la categoria Ragazzi. Margherita Schenider nei 100 torpedo come anche Michael Azzarello nei 200 superlifesaver R1 hanno avuto l’opportunità di salire il podio e scaldare la squadra che con junior cadetti e senior chiuderanno le gare domenica sera.